Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче

Главе республики представили презентацию о создании данного вуза.
В августе 2022-го Шавкат Мирзиёев дал старт строительству городка Аль-Хорезми в городе Ургенче. На его территории будут действовать университет и специализированная школа, носящие имя великого ученого.
В структуру университета войдут три факультета: математики и информатики, инженерии аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта. Здесь будут готовить специалистов для таких сфер, как экономика, информационные технологии, промышленность, безопасность, энергетика и экология. Обучение будет вести на узбекском и английском языках по кредитно-модульной системе.
Учебный процесс организуют на основе опыта Университета «Новый Узбекистан» в сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, КНР и Великобритания.
Начало приема студентов запланировано на 2025−2026 учебный год. Общее количество студентов предполагается в пределах 4 — 6 тысяч человек".
На территории городка также откроют филиал школы имени Мухаммада аль-Хорезми в Ташкенте. В нее будут принимать выпускников 4-го класса на конкурсной основе. Заключительные два года обучения будут направлены на начальную инженерную подготовку.
Глава государства отметил, что территория университета должна стать комплексом, гармонично сочетающим как академическую деятельность, так и историко-научный и туристический потенциал Хорезма.
Подписан соответствующий документ о создании этих современных образовательных учреждений.