Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче

В структуру университета войдут три факультета: математики и информатики, инженерии аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта. Здесь будут готовить специалистов для таких сфер, как экономика, информационные технологии, промышленность, безопасность, энергетика и экология. Обучение будет вести на узбекском и английском языках по кредитно-модульной системе.