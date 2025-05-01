В России резко подорожает электричество

Индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии через сети Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составит 11,5% с июля 2025 года, 12,1% — с июля 2026 года, 9,3% — с июля 2027 года и 4,3% — с июля 2028 года. Тарифы сетевых организаций для всех групп потребителей увеличатся на 11,6% в 2025 году, на 9,8% в 2026 году, на 6,3% в 2027 году и на 4,2% в 2028 году.