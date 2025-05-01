В России резко подорожает электричество

Индексация тарифов на электроэнергию через сети ЕНЭС составит 11,5% с июля 2025 года.
В России с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года ожидается дальнейшее увеличение на 9,3%. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.
В документе, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Прогноз был скорректирован с учетом обновленных ожиданий по уровню инфляции, а также ускорения темпов индексации оптовых цен на газ.
Индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии через сети Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составит 11,5% с июля 2025 года, 12,1% — с июля 2026 года, 9,3% — с июля 2027 года и 4,3% — с июля 2028 года. Тарифы сетевых организаций для всех групп потребителей увеличатся на 11,6% в 2025 году, на 9,8% в 2026 году, на 6,3% в 2027 году и на 4,2% в 2028 году.
Кроме того, Минэкономразвития ожидает увеличение расходов граждан на коммунальные услуги. Согласно прогнозу ведомства, с 1 июля 2026 года тарифы возрастут на 9,8%, в 2027 году — на 7,9%, а в 2028 году — на 5,9%. Основными факторами такого роста называются инфляционные процессы и пересмотр цен на газ, передает «Царьград».