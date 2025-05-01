Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

У главреда телеканала RT Маргариты Симоньян возникли проблемы с детьми в связи с болезнью ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти. Об этом Симоньян рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» с Натальей Подольской.
По словам медиаменеджера, в первый месяц она постоянно находилась рядом с супругом в больнице, а сейчас каждый день навещает его.
«Через месяц начали рассыпаться дети, начались очень серьезные проблемы с ними, потому что дома — ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома», — рассказала Симоньян.
Она отметила, что для ее детей произошедшее в семье стало колоссальным стрессом.
Ранее Симоньян представила на Московском Международном кинофестивале новый фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча».