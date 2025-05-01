Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

У главреда телеканала RT Маргариты Симоньян возникли проблемы с детьми в связи с болезнью ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти. Об этом Симоньян рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» с Натальей Подольской.