Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала о проблемах в семье из-за комы мужа

По словам медиаменеджера, произошедшее стало колоссальным стрессом для ее детей.

Источник: Аргументы и факты

У главреда телеканала RT Маргариты Симоньян возникли проблемы с детьми в связи с болезнью ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти. Об этом Симоньян рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» с Натальей Подольской.

По словам медиаменеджера, в первый месяц она постоянно находилась рядом с супругом в больнице, а сейчас каждый день навещает его.

«Через месяц начали рассыпаться дети, начались очень серьезные проблемы с ними, потому что дома — ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома», — рассказала Симоньян.

Она отметила, что для ее детей произошедшее в семье стало колоссальным стрессом.

Ранее Симоньян представила на Московском Международном кинофестивале новый фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча».