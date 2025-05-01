На замену лифтов в 105 домах Татарстана направят почти 1,1 млрд рублей

В Набережных Челнах лифты поменяют в 12 домах — № 23 на бульваре Кол Гали, № 17 корп. Б на бульваре Цветочном, № 76, 78, 87/6 и 130 на проспекте Московском, № 74 на проспекте Раиса Беляева, № 53 на проспекте Хасана Туфана, № 42 на проспекте Чулман, № 6 на улице Железнодорожников, № 34 и 71а на улице Раскольникова.