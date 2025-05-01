На замену лифтов в 105 домах Татарстана направят почти 1,1 млрд рублей

В документации к тендеру указаны адреса домов, в которых обновят лифты. В Казани заменить их предполагается в 66 зданиях, расположенных во всех семи районах города. Их список:
Приволжский район:
— пр. Победы, 58, 60 и 66; — ул. Айрата Хайруллина, 3; — ул. Академика Парина, 6; — ул. Братьев Касимовых, 40; 42, 56 и 70; — ул. Дубравная, 9; — ул. Рихарда Зорге, 34; 39, 81, 83, 85 и 87;
Кировский район:
— ул. Боевая, 145а; — ул. Коммунаров, 2; — ул. Революционная, 27; — ул. Фрунзе, 15;
Московский район:
— ул. Энергетиков, 5;
Вахитовский район:
— ул. Марселя Салимжанова, 14;
Авиастроительный район:
— ул. Белинского, 38; — ул. Дементьева, 3а и 9; — ул. Молодежная, 14а и 14б;
Ново-Савиновский район:
— пр. Ибрагимова, 59; — пр. Фатыха Амирхана, 11, 20а, 21, 22а, 29, 35 и 85а; — пр. Ямашева, 75 и 83; — ул. Абсалямова, 16, 28, 30 и 32; — ул. Адоратского, 60; — ул. Гагарина, 39а; — ул. Голубятникова, 19а и 20; — ул. Меридианная, 7, 9 и 11; — ул. Четаева, 60; — ул. Чистопольская, 17;
Советский район:
— пр. Победы, 78, 190 и 192; — ул. Академика Глушко, 17, 23 и 34; — ул. Джаудата Файзи, 1, 3 и 7; — ул. Рашида Вагапова, 3 и 9; — ул. Хайдара Бигичева, 2, 23, 25 и 27; — ул. Патриса Лумумбы, 44.
В Альметьевске обновят лифты в девяти домах — № 11а и 23 на проспекте Строителей, № 135, 137, 139 и 139б на улице Ленина, № 1 и 17 на улице Мира, № 124 на улице Шевченко.
В Бугульме заменят лифты в четырех домах — № 142 на улице Владимира Ленина, № 25 на улице Климента Ворошилова, № 2 на улице Льва Толстого и № 22 на улице Мусы Джалиля.
В Елабуге лифты предполагается обновить в трех домах — № 22 на улице Марджани и № 10 и 17 на улице Хирурга Нечаева, а в Зеленодольске лишь в одном — № 15 на улице Гагарина.
В Нижнекамске планируется заменить лифты в десяти домах, находящихся по адресам: пр. Мира, 10; пр. Химиков, 24; пр. Шинников, 57; ул. 30 лет Победы, 4; ул. Корабельная, 36; ул. Студенческая, 8; ул. Сююмбике, 61; ул. Чишмале, 11; ул. Южная, 4; ул. Юности, 16.
В Набережных Челнах лифты поменяют в 12 домах — № 23 на бульваре Кол Гали, № 17 корп. Б на бульваре Цветочном, № 76, 78, 87/6 и 130 на проспекте Московском, № 74 на проспекте Раиса Беляева, № 53 на проспекте Хасана Туфана, № 42 на проспекте Чулман, № 6 на улице Железнодорожников, № 34 и 71а на улице Раскольникова.
Заказчиком выступает Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ. Прием заявок продлится до 13 мая, исполнителя определят 16 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы до 20 декабря текущего, 2025 года.