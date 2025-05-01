Больше не надо звонить в 6 утра: как изменилась запись к врачу в Башкирии

Еще несколько лет назад записаться к терапевту или узкому специалисту было настоящим испытанием: бесконечные очереди в регистратуре, «горячие» телефонные линии, которые не отвечают, и талоны, заканчивающиеся за секунды. Ситуация меняется в пользу пациентов. Как сейчас обстоят дела с записью к врачу, рассказала заместитель министра Здравоохранения РБ Елена Галимулина.
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ.
По словам замминистра Минздрава Башкирии, каждый, кто имеет опыт владения гаджетами, может с легкостью записаться несколькими способами:
— Через медицинский портал «Запись к врачу»;
— По телефону 122 (добавочный — 2) с помощью оператора колл-центра;
— В самой поликлинике через специальные инфоматы, а также через регистратуру;
— Через Госуслуги.
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Одно из новейших способов взаимодействия врача и пациента — телемедицинские консультации (ТМК) и прием у врача удаленно — через видеосвязь, чат или телефон. Доктор может проконсультировать по симптомам, уточнить диагноз, если у вас уже есть анализы, скорректировать лечение, направить на очный прием, если нужно.
— Если есть потребность в узких специалистах, мы можем провести консультацию даже с фельдшерско-акушерского пункта, можно также провести ТМК на межмуниципальном уровне, а также с республиканскими медучреждениями. И конечно же мы можем провести консультацию с федеральными медицинскими учреждениями, — рассказывает Елена Галимулина.
ЗАПИСЬ К УЗКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
Раньше можно было напрямую записаться к неврологу, гастроэнтерологу или кардиологу. Но теперь во многих поликлиниках требуется направление от терапевта. Такой подход важен для правильной диагностики, так как иногда пациенты сами ошибаются с выбором врача. Например, идут к неврологу, а проблема — в позвоночнике, и нужен ортопед.
— Лечащий врач должен знать о пациенте все, — говорит замминистра. — Чаще всего пациенты хотят посетить самостоятельно специалиста, чтобы проконсультироваться. Терапевт готовит пациента к проведению такой консультации на основе анализов. Все это делается для более точного и быстрого диагноза.
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА.
Как рассказала Елена Галимулина, уже сейчас, выезжая в различные медицинские организации, можно наблюдать эффективную работу больниц. Отсутствуют огромные очереди, запись проводится по времени, а внутри самой поликлиники работает маршрутизация. Если пациент пришел без записи, у него обязательно уточнят причину. И если это неотложная помощь, то его сразу направят в нужный кабинет. А когда стоит вопрос диагностики или получения лекарства, то направляют в доврачебный кабинет, где пациенту проведут консультацию.
Также по республике курсируют «поезда здоровья». Акция проходит уже в седьмой раз, и врачи обследуют жителей отдалённых сёл, снижая нагрузку на городские поликлиники.
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