Больше не надо звонить в 6 утра: как изменилась запись к врачу в Башкирии

Как рассказала Елена Галимулина, уже сейчас, выезжая в различные медицинские организации, можно наблюдать эффективную работу больниц. Отсутствуют огромные очереди, запись проводится по времени, а внутри самой поликлиники работает маршрутизация. Если пациент пришел без записи, у него обязательно уточнят причину. И если это неотложная помощь, то его сразу направят в нужный кабинет. А когда стоит вопрос диагностики или получения лекарства, то направляют в доврачебный кабинет, где пациенту проведут консультацию.