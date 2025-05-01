Организатор концерта «Пикника» отказал в компенсации пострадавшему в «Крокусе»

Организатор концерта группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле» — компания MSM Group — отказался удовлетворить требование зрителя о компенсации за причиненный вред. Об этом сообщил представитель истца.
— Исходя из позиции ответчиков, они не выражают готовности к выплате компенсации моему доверителю, — пояснила представитель.
Отмечается, что заявитель получил отравление угарным газом и перенес серьезный психологический стресс. Хотя он не признан официально потерпевшим, в суд были предоставлены медицинские документы, включая подтверждение вызова скорой помощи после трагедии.
К делу также привлечена компания «Крокус интернэшнл», которая фигурирует в процессе в качестве третьего лица, передает ТАСС.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, «Вечерняя Москва» выяснила предполагаемых организаторов теракта, а также рассказала о ходе и предварительных итогах расследования.