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Организатор концерта «Пикника» отказал в компенсации пострадавшему в «Крокусе»

Организатор концерта группы Пикник в день теракта в Крокус Сити Холле компания MSM Group отказался удовлетворить требование зрителя о компенсации за причиненный вред. Об этом сообщил представитель истца.

Организатор концерта группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле» — компания MSM Group — отказался удовлетворить требование зрителя о компенсации за причиненный вред. Об этом сообщил представитель истца.

— Исходя из позиции ответчиков, они не выражают готовности к выплате компенсации моему доверителю, — пояснила представитель.

Отмечается, что заявитель получил отравление угарным газом и перенес серьезный психологический стресс. Хотя он не признан официально потерпевшим, в суд были предоставлены медицинские документы, включая подтверждение вызова скорой помощи после трагедии.

К делу также привлечена компания «Крокус интернэшнл», которая фигурирует в процессе в качестве третьего лица, передает ТАСС.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, «Вечерняя Москва» выяснила предполагаемых организаторов теракта, а также рассказала о ходе и предварительных итогах расследования.