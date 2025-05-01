Организатор концерта «Пикника» отказал в компенсации пострадавшему в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».