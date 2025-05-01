Незваная гостья: Эксперты объяснили, что делать, если в дом залетела летучая мышь

«Но если мышь была ранена, помогать ей нужно с осторожностью, так как она будет защищаться при виде человека и может его поранить. В этом случае лучше вызвать спасателей или специальную службу по отлову мышей, либо поместить зверька в ведро и вынести в естественную среду обитания. Предварительно стоит надеть перчатки и закрыть все незащищённые участки кожи», — предупреждает эксперт.