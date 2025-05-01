Незваная гостья: Эксперты объяснили, что делать, если в дом залетела летучая мышь

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов советует в первую очередь убрать детей и домашних животных из комнаты, где появилась незваная гостья. Затем — открыть все окна настежь. Если мышь не ранена, она инстинктивно постарается выбраться на улицу сама.
«Но если мышь была ранена, помогать ей нужно с осторожностью, так как она будет защищаться при виде человека и может его поранить. В этом случае лучше вызвать спасателей или специальную службу по отлову мышей, либо поместить зверька в ведро и вынести в естественную среду обитания. Предварительно стоит надеть перчатки и закрыть все незащищённые участки кожи», — предупреждает эксперт.
Ветеринар Михаил Шеляков напоминает: у этих животных бывают болезни, опасные для человека, включая бешенство. Особенно стоит насторожиться, если зверёк ведёт себя странно — тянется к людям, не боится, выглядит «ручным».
Если укус всё же случился, медлить нельзя — сразу в травмпункт. Там обработают рану и введут необходимые препараты.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Альметьевском районе Республики Татарстан был введён карантин из-за вируса бешенства на ферме. Меры распространяются на территорию фермы, где содержатся коровы, а также на двухкилометровую зону вокруг очага заражения.