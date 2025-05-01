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Психолог обозначила главные признаки профессионального выгорания

Группы риска: IT-специалисты, врачи и учителя страдают от эмоционального истощения.

Источник: Комсомольская правда

Бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина в интервью NEWS.ru привела данные исследования: 63% российских работников столкнулись с симптомами профессионального выгорания. Наиболее уязвимыми оказались специалисты IT, медицины и образования, где эмоциональные нагрузки особенно высоки.

Основные признаки выгорания — это апатия, раздражительность, хроническая усталость, снижение продуктивности.

В группе риска находятся перфекционисты — те, кто стремится делать все идеально, трудоголики — игнорирующие отдых и переутомление, эмпаты — врачи, учителя, психологи, поглощающие чужие эмоции.

Психолог советует своевременно отдыхать и не доводить до истощения, а также не пытаться делать все в одиночку и отслеживать эмоции — если раздражение и апатия стали нормой, пора менять режим.

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