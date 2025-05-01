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В Перми начинается ремонт покрытия Коммунального моста

Дорожные работы на проезжей части Коммунального моста через Каму будут вестись в рамках гарантийных обязательств — то есть выявленные дефекты будет устранять подрядная организация за счет собственных средств.

Дорожные работы на проезжей части Коммунального моста через Каму будут вестись в рамках гарантийных обязательств — то есть выявленные дефекты будет устранять подрядная организация за счет собственных средств.

Подрядчик «Стройград Плюс» отремонтирует ливнеприемные колодцы и люки, устранит дефекты асфальтобетонного покрытия возле них.

В связи с ремонтом движение по мосту от улицы Борцов Революции до улицы Окулова будет ограничено. Ограничения будут происходить в три этапа по полосам:

— с 5:00 2 мая до 6:00 5 мая,

— с 0:00 8 мая до 5:00 9 мая,

— с 5:00 10 мая до 6:00 12 мая.

Пермякам, которые пользуются Коммунальным мостом, рекомендуют выезжать заблаговременно, заранее выбирать маршрут, быть внимательными и соблюдать дистанцию. Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Напомним, сегодня вечером Коммунальный мост закроют на время фейерверка, а затем пермяки смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.