В Перми начинается ремонт покрытия Коммунального моста

Дорожные работы на проезжей части Коммунального моста через Каму будут вестись в рамках гарантийных обязательств — то есть выявленные дефекты будет устранять подрядная организация за счет собственных средств.
Подрядчик «Стройград Плюс» отремонтирует ливнеприемные колодцы и люки, устранит дефекты асфальтобетонного покрытия возле них.
В связи с ремонтом движение по мосту от улицы Борцов Революции до улицы Окулова будет ограничено. Ограничения будут происходить в три этапа по полосам:
— с 5:00 2 мая до 6:00 5 мая,
— с 0:00 8 мая до 5:00 9 мая,
— с 5:00 10 мая до 6:00 12 мая.
Пермякам, которые пользуются Коммунальным мостом, рекомендуют выезжать заблаговременно, заранее выбирать маршрут, быть внимательными и соблюдать дистанцию. Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.
Напомним, сегодня вечером Коммунальный мост закроют на время фейерверка, а затем пермяки смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.