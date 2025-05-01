Маскировка проблем: Врач объяснила Life.ru, как магазинный маринад для шашлыка может убить здоровье

Ранее россиянам рассказали, что за день без вреда для здоровья можно съесть от 100 до 500 граммов шашлыка. Врачи рекомендуют не употреблять жареное мясо на голодный желудок и вообще начинать трапезу с овощей. Также не стоит совмещать шашлыки с жирными соусами, лучше всего сделать их самостоятельно.