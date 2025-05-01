В Хабаровске стартовала акция «Открытка Победы»

— Это знаменательная дата для всех нас, — обратился к участникам мероприятия Антон Ярошенко. — Особенно приятно, что ребята, наши школьники, активно включились в подготовку. Мы благодарим учителей и наставников за патриотическую работу, которая ведётся в школах и учреждениях дополнительного образования. Надеюсь, что открытки, подписанные сегодня в городе воинской славы, дойдут до адресатов по всей стране и передадут частичку нашей благодарности и памяти.