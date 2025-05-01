В Хабаровске стартовала акция «Открытка Победы»

В Хабаровске, накануне 79-й годовщины Победы, прошла акция «Открытка Победы», — сообщает пресс-служба мэрии.
Её организовали администрация города совместно с региональным управлением «Почты России». Торжественный запуск прошёл 30 апреля на площади «Город воинской славы», где первые открытки отправили заместитель мэра Хабаровска Антон Ярошенко и директор УФПС Хабаровского края Евгений Луконькин.
Акцию поддержали школьники, юнармейцы, участники патриотических объединений, а также жители и гости города. Все они смогли выбрать понравившуюся открытку, подписать её и отправить родным, друзьям или ветеранам в другие регионы России.
— Это знаменательная дата для всех нас, — обратился к участникам мероприятия Антон Ярошенко. — Особенно приятно, что ребята, наши школьники, активно включились в подготовку. Мы благодарим учителей и наставников за патриотическую работу, которая ведётся в школах и учреждениях дополнительного образования. Надеюсь, что открытки, подписанные сегодня в городе воинской славы, дойдут до адресатов по всей стране и передадут частичку нашей благодарности и памяти.
Как рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Ирина Жолобова, над оформлением открыток работали сами дети: «Учащиеся детских художественных школ рисовали любимые места города, памятники, улицы. Лучшие рисунки были отобраны, и на их основе выпущены пять видов открыток тиражом по тысяче экземпляров каждая».
Поддержать акцию можно будет и 9 мая. В парке «Динамо» развернётся специальная площадка, где каждый желающий сможет бесплатно подписать и отправить открытку в любую точку страны.