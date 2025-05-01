80 лет назад советские штурмовики взяли рейхстаг

1 мая 1945 года в центре Берлина, над рейхстагом, было поднято красное Знамя Победы. Это символическое событие тут же обросло мифами и легендами. Еще бы ведь Егоров и Кантария не первыми водрузили алое полотнище. Еще 30 апреля несколько советских штурмовых групп провались в рейхстаг со своими знаменами. Как на самом деле над рейхстагом водружали Знамя Победы в материале Газеты.Ru .