Неуловимый самолет-разведчик U-2 был уничтожен в небе над СССР 65 лет назад

Самолет был строго засекречен и находился в распоряжении ЦРУ, поэтому для его испытаний вдали от посторонних глаз правительство США построило специальный полигон в Неваде, ставший потом Зоной 51. Испытывать было что: на крейсерской высоте в 22 км скорость сваливания самолета была всего на 19 км/ч меньше, чем предельно допустимая, и потому летчик ни на минуту не мог расслабиться. Кроме того, самолет был одноместным, и потому пилот должен был не только заниматься исключительно сложным управлением, но и решать задачи навигатора и делать качественные фотоснимки целевых объектов. Вдобавок, из-за адаптации к большим высотам, на низких самолет требовал очень сильного воздействия на рукоять и размашистых движений ею. Он также сопротивлялся попыткам коснуться полосы из-за сильного экранного эффекта, что с учетом жестких ограничений на силу удара для шасси требовало, чтобы по полосе за самолетом ехала машина сопровождения с летчиком, который командовал, как садиться. Словом, летать на нем могли только специально обученные люди, вольнонаемные (гражданские) сотрудники ЦРУ.