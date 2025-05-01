Люди работают все больше, гарантий у них все меньше

Жизнь еще наших родителей представляется нам сегодня крайне тяжелой: жили в бараках, в коммуналках, машин в свободной продаже не было, автобусы ходили редко, билеты в отпуск было не достать, даже за школьной формой стояли в очереди. Но столько не работали! Да, были ударные стройки, даже лагеря. При Сталине-Хрущеве была шестидневная рабочая неделя. До 1967 года вообще-то. Отпуск по уходу за ребенком до года стали предоставлять только в 1982 году, а до полутора — в 1986-м. Но все равно очень и очень многие тогда работали меньше. С 1929 по 1940 гг. рабочий день вообще был семь часов. И я, честно говоря, не читала в литературе, чтобы люди массово задерживались на работе, даже в пятилетки: все эти акты трудоголизма носили точечный характер. Больше всех в Советской России работали в гражданскую войну и потом — в Великую Отечественную. Все остальное время большинство населения после смены или рабочего дня возвращалось домой.