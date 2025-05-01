INRAP: В центре Франции выкопали меч железного века со свастичным узором

Французские археологи из института INRAP обнаружили в некрополе близ Крезье-ле-Неф два хорошо сохранившихся кельтских меча, датируемых IV-III веками до н. э. Особенно ценным стал короткий меч с богато украшенными ножнами из медного сплава. На их поверхности сохранились полированные камни, два из них инкрустированы свастичными узорами.
Как пояснил руководитель раскопок Винсент Жорж, символ свастики в кельтской культуре использовался в декоративных целях и был заимствован у средиземноморских народов. Также рентгенография клинка выявила символику круга и полумесяца, распространенную в оружии кельтов и этрусков.
Второй меч оказался длиннее и носил практический характер — он использовался в бою, вероятно, всадниками. На ножнах сохранились кольца для крепления к поясу, а клинок имеет следы активного использования.
Археологи предполагают, что богато украшенное оружие могло принадлежать высокопоставленному воину и служить знаком власти. Находка позволяет лучше понять военные традиции и культурные связи кельтских племен железного века, передает сайт научного учреждения.
Ранее археологи при раскопках во Франции смогли найти останки русского солдата Александра Бушуева, который погиб в 1917 году.