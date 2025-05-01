INRAP: В центре Франции выкопали меч железного века со свастичным узором

Французские археологи из института INRAP обнаружили в некрополе близ Крезье-ле-Неф два хорошо сохранившихся кельтских меча, датируемых IV-III веками до н. э. Особенно ценным стал короткий меч с богато украшенными ножнами из медного сплава. На их поверхности сохранились полированные камни, два из них инкрустированы свастичными узорами.