Свердловские энергетики будут работать в майские праздники в усиленном режиме

Энергетики будут работать в усиленном режиме в длинные майские выходные. Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел заседание штаба, посвященное вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей в праздничные дни.
Он отметил, что контроль за работой электросетевого комплекса будет усилен во всех 82 регионах обслуживания, в том числе в Свердловской области. В мероприятии участвовали руководители технических подразделений, блоков безопасности и управления персоналом всех филиалов и дочерних сетевых компаний. Особое внимание было уделено вопросам физической и информационной защищенности энергообъектов, работе в регионах со сложной погодной обстановкой, рисками паводков и природных пожаров.
В пресс-службе компании уточнили, что обеспечено круглосуточное дежурство управленческого звена профильных подразделений. К ликвидации возможных нештатных ситуаций готовы около 10,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад (53 тыс. человек и 27 тыс. единиц техники), в том числе 600 мобильных бригад, которые могут выполнять работы за пределами своих зон эксплуатационной ответственности. При необходимости могут быть задействованы 8 тыс. резервных источников снабжения энергией (656 МВт).