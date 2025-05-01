Свердловские энергетики будут работать в майские праздники в усиленном режиме

Он отметил, что контроль за работой электросетевого комплекса будет усилен во всех 82 регионах обслуживания, в том числе в Свердловской области. В мероприятии участвовали руководители технических подразделений, блоков безопасности и управления персоналом всех филиалов и дочерних сетевых компаний. Особое внимание было уделено вопросам физической и информационной защищенности энергообъектов, работе в регионах со сложной погодной обстановкой, рисками паводков и природных пожаров.