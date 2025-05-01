Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала в суде её передачу певице

В Хамовническом суде Москвы зарегистрирована апелляция на решение о признании неправомерным соглашения о покупке-продаже квартиры, принадлежащих певице Ларисе Долиной. Информация об этом содержится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.