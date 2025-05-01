Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала в суде её передачу певице

В Хамовническом суде Москвы зарегистрирована апелляция на решение о признании неправомерным соглашения о покупке-продаже квартиры, принадлежащих певице Ларисе Долиной. Информация об этом содержится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Суд принял к рассмотрению апелляцию, поданную ответчиком по делу Полиной Лурье. Женщина пытается оспорить законность продажи недвижимости народной артистки России.
Напомним, в конце марта Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной против Лурье об оспаривании сделок по отчуждении жилья. В результате право собственности Лурье на спорное имущество было прекращено.
Одновременно, суд отклонил встречный иск россиянки, требовавшей выселения артистки из квартиры.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и ответный иск покупательницы были объединены в одно судебное производство и рассматривались в закрытом режиме. Судебное разбирательство продолжалось около полугода.
Во время процесса представители обеих сторон отказывались давать комментарии средствам массовой информации, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности.
Ранее Долина заявила, что Алла Пугачева ее недолюбливала из-за хита «Погода в доме».