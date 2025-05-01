Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала в суде её передачу певице

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры.

Источник: Аргументы и факты

В Хамовническом суде Москвы зарегистрирована апелляция на решение о признании неправомерным соглашения о покупке-продаже квартиры, принадлежащих певице Ларисе Долиной. Информация об этом содержится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Суд принял к рассмотрению апелляцию, поданную ответчиком по делу Полиной Лурье. Женщина пытается оспорить законность продажи недвижимости народной артистки России.

Напомним, в конце марта Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной против Лурье об оспаривании сделок по отчуждении жилья. В результате право собственности Лурье на спорное имущество было прекращено.

Одновременно, суд отклонил встречный иск россиянки, требовавшей выселения артистки из квартиры.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и ответный иск покупательницы были объединены в одно судебное производство и рассматривались в закрытом режиме. Судебное разбирательство продолжалось около полугода.

Во время процесса представители обеих сторон отказывались давать комментарии средствам массовой информации, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности.

Ранее Долина заявила, что Алла Пугачева ее недолюбливала из-за хита «Погода в доме».