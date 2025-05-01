В ГД призвали отпускать работников на длинные каникулы в мае

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, работодатели должны гибко подходить к майским выходным своих сотрудников и отпускать их на «длинные каникулы».
«Работодатель же тоже может гибко подходить, когда он понимает, что работник перерабатывает в течение года. Например, у него есть дни, когда он работал в выходные дни, он может теперь за те дни отдыхать. Если у него ненормированный рабочий день, тоже это все в рамках диалога с работодателем возможно», — цитирует его слова ТАСС.
В мае выходные проходят с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Так, согласно трудовому законодательству, рабочие дни с 5 по 7 мая сотрудник может оформить в качестве оплачиваемого отпуска или отпуска за свой счет. Таким образом, он продлит себе майские каникулы, подчеркивает депутат.
Нилов уверен, что договориться с работодателем можно и о работе онлайн, на всякий случай. Политик напомнил слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который говорил, что Россия — северная страна и поэтому «надо больше отдыхать, тогда будет общество здоровее, будут меньше болеть и дольше жить».
Как KP.RU писал ранее, в мае россияне будут работать 18 дней и отдыхать 13. На майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд. Первый блок включает 1 мая (праздничный выходной), 2 мая (перенесенный выходной), 3 и 4 мая (стандартные выходные). Второй блок — 8 мая (перенесенный выходной), 9 мая (День Победы), 10 и 11 мая (стандартные выходные).