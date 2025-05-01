В ГД призвали отпускать работников на длинные каникулы в мае

«Работодатель же тоже может гибко подходить, когда он понимает, что работник перерабатывает в течение года. Например, у него есть дни, когда он работал в выходные дни, он может теперь за те дни отдыхать. Если у него ненормированный рабочий день, тоже это все в рамках диалога с работодателем возможно», — цитирует его слова ТАСС.