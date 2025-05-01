Новый порядок оплаты коммуналки: что нужно знать россиянами к завершению отопительного сезона

Кроме того, предвидится повышение тарифов на коммунальные услуги с первого июля 2025 года на средний уровень в 11,9%. В частности, ожидается увеличение стоимости газа на 10,3% и электроэнергии на 12,6%. Повышение затронет такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, отопление и другие. Подробнее о том, как изменятся расходы на коммунальные услуги после отопительного сезона и какие нововведения в сфере ЖКХ ждут россиян — в материале URA.RU.