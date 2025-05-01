В Госдуме предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на «Чистых прудах»

На станции «Чистые пруды» у женщины начались роды прямо в вагоне. По счастливой случайности среди пассажиров оказалась ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая оперативно пришла на помощь и помогла принять роды. Скорую помощь вызвали другие очевидцы — медики прибыли буквально через несколько минут.