В Госдуме предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на «Чистых прудах»

Бесплатный проезд в метро хотят подарить роженице в московской подземке и ее ребенку. Идею предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
На станции «Чистые пруды» у женщины начались роды прямо в вагоне. По счастливой случайности среди пассажиров оказалась ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая оперативно пришла на помощь и помогла принять роды. Скорую помощь вызвали другие очевидцы — медики прибыли буквально через несколько минут.
Гусев назвал этот случай трогательной историей и предложил вручить маме и ее ребенку пожизненный бесплатный проезд в Московском метрополитене.
— Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни, — заявил Гусев РИА Новости.
Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, на свет появился мальчик весом 3,4 килограмма. Состояние новорожденного оценивается как хорошее.
Похожий случай произошел в Соединенных Штатах. Американка Шанья Беннетт родила на парковке кафе Krispy Kreme и получила годовой запас пончиков от заведения. Компания также объявила, что будет отмечать день рождения мальчика, которого назвали Далласом, ежегодно до его совершеннолетия.