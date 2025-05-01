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В Госдуме предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на «Чистых прудах»

Бесплатный проезд в метро хотят подарить роженице в московской подземке и ее ребенку. Идею предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Бесплатный проезд в метро хотят подарить роженице в московской подземке и ее ребенку. Идею предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

На станции «Чистые пруды» у женщины начались роды прямо в вагоне. По счастливой случайности среди пассажиров оказалась ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая оперативно пришла на помощь и помогла принять роды. Скорую помощь вызвали другие очевидцы — медики прибыли буквально через несколько минут.

Гусев назвал этот случай трогательной историей и предложил вручить маме и ее ребенку пожизненный бесплатный проезд в Московском метрополитене.

— Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни, — заявил Гусев РИА Новости.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, на свет появился мальчик весом 3,4 килограмма. Состояние новорожденного оценивается как хорошее.

Похожий случай произошел в Соединенных Штатах. Американка Шанья Беннетт родила на парковке кафе Krispy Kreme и получила годовой запас пончиков от заведения. Компания также объявила, что будет отмечать день рождения мальчика, которого назвали Далласом, ежегодно до его совершеннолетия.