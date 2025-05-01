Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва передаст Ростовской области 200 единиц коммунальной техники

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Источник: Правительство Ростовской области

Столица направит в Ростовскую область 200 единиц коммунальной спецтехники. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко в эфире ТВ-канала «ДОН 24». Абрамченко добавила, что технику передадут донскому региону по её просьбе.

Такая помощь позволит поддерживать порядок и содержать инфраструктуру в городах и сёлах региона в надлежащем виде.

«Москва поддержала такую просьбу — техника уже готова к отправке», — отметила вице-спикер.

Она добавила, что машины предназначены для работы в любое время года.