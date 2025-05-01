Москва передаст Ростовской области 200 единиц коммунальной техники

Столица направит в Ростовскую область 200 единиц коммунальной спецтехники. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко в эфире ТВ-канала «ДОН 24». Абрамченко добавила, что технику передадут донскому региону по её просьбе.