Москва передаст Ростовской области 200 единиц коммунальной техники

Столица направит в Ростовскую область 200 единиц коммунальной спецтехники. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко в эфире ТВ-канала «ДОН 24». Абрамченко добавила, что технику передадут донскому региону по её просьбе.
Такая помощь позволит поддерживать порядок и содержать инфраструктуру в городах и сёлах региона в надлежащем виде.
«Москва поддержала такую просьбу — техника уже готова к отправке», — отметила вице-спикер.
Она добавила, что машины предназначены для работы в любое время года.