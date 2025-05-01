Подросток объяснил, почему решил не садиться во время разговора с Путиным

Тринадцатилетний Никита Гоголев из Ставропольского края объяснил, почему решил не садиться во время разговора с российским лидером Владимиром Путиными в ходе марафона общества «Знание».
Никита зачитал президенту отрывок из своего стихотворения, посвященного Дню Победы, затем Путин предложил подростку сесть, но тот отказался.
«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — заявил мальчик.
В свою очередь, Путин отметил, что в России с уважением относятся к традициям кавказских жителей. «Они (традиции, — прим. ред.) в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — отметил глава РФ.
Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 28 апреля в 10 российских городах, в том числе в Москве.