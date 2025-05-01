Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток объяснил, почему решил не садиться во время разговора с Путиным

Никита Гоголев из Ставропольского края зачитал президенту РФ отрывок из своего стихотворения.

Тринадцатилетний Никита Гоголев из Ставропольского края объяснил, почему решил не садиться во время разговора с российским лидером Владимиром Путиными в ходе марафона общества «Знание».

Никита зачитал президенту отрывок из своего стихотворения, посвященного Дню Победы, затем Путин предложил подростку сесть, но тот отказался.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — заявил мальчик.

В свою очередь, Путин отметил, что в России с уважением относятся к традициям кавказских жителей. «Они (традиции, — прим. ред.) в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — отметил глава РФ.

Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 28 апреля в 10 российских городах, в том числе в Москве.