Себя не ругаем: Диетолог объяснила, что за лишние килограммы набираются на майских праздниках

«Кроме того, срабатывает привычная схема: “в праздники расслаблюсь, а потом возьмусь за диету и спорт”. Поэтому необходимо готовиться к выходным заранее — питаться сбалансированно и регулярно, а также уделять время физическим нагрузкам. Как минимум — гулять перед сном», — подчеркнула диетолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».