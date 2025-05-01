Можно бургеры и сладкое: Диетолог развеяла популярные заблуждения о правильном питании

«Ещё один миф, который переворачивает настоящие рекомендации с ног на голову. Существует мнение — если с утра съесть что-то вредное и калорийное, то в течение дня можно подстроить свой рацион и уровень активности, чтобы минимизировать последствия. Но настоящее правильное питание наоборот гласит о том, что утром лучше отдать предпочтение сбалансированному завтраку, а не сахарно-углеводной бомбе», — заявила Мещерякова.