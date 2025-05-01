Врач назвал типичные для майских праздников травмы

«Близкое расположение телефона к мангалу нанесет ему вред. Высокая температура рядом с мангалом создает риск перегрева литий-ионной батареи, которая очень чувствительна к тепловому воздействию. В худшем случае аккумулятор может раздуться, телефон может задымиться. Но, даже если до этого не дойдет, телефон нагреется выше 45 градусов, в результате чего батарея начнет терять емкость быстрее, а смартфон может зависать, перезагружаться, или даже выключиться», — пояснил эксперт в разговоре с ТАСС.