Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Военнослужащий ВС РФ с позывным Кучер рассказал об успешном ударе по объекту противника боеприпасом типа «колокольчик».

Источник: Аргументы и факты

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав российской группировки войск «Днепр», нанес удар по командному пункту украинских беспилотников, применив усовершенствованный боеприпас типа «колокольчик». Об этом корреспонденту ТАСС рассказал боец с позывным Кучер.

«Воздушная разведка нам передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра», — отметил военный.

По его словам, российские военные успешно поразили вражеский объект, впервые использовав боеприпас типа «колокольчик». Новый снаряд продемонстрировал высокую эффективность.

Ранее военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Дед сообщил, что техспециалисты 205-й бригады внесли изменения в конструкцию комбинированного боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для различных моделей ударных беспилотников. Зарядка боеприпаса взрывчатыми веществами может производиться непосредственно в полевых условиях, а состав заряда варьируется в зависимости от типа цели.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пожаловались на новые ударные беспилотники ВС России.