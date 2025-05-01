Бойцы ВС РФ атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав российской группировки войск «Днепр», нанес удар по командному пункту украинских беспилотников, применив усовершенствованный боеприпас типа «колокольчик». Об этом корреспонденту ТАСС рассказал боец с позывным Кучер.
«Воздушная разведка нам передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра», — отметил военный.
По его словам, российские военные успешно поразили вражеский объект, впервые использовав боеприпас типа «колокольчик». Новый снаряд продемонстрировал высокую эффективность.
Ранее военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Дед сообщил, что техспециалисты 205-й бригады внесли изменения в конструкцию комбинированного боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для различных моделей ударных беспилотников. Зарядка боеприпаса взрывчатыми веществами может производиться непосредственно в полевых условиях, а состав заряда варьируется в зависимости от типа цели.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пожаловались на новые ударные беспилотники ВС России.