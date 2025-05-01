Бойцы ВС РФ атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Ранее военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Дед сообщил, что техспециалисты 205-й бригады внесли изменения в конструкцию комбинированного боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для различных моделей ударных беспилотников. Зарядка боеприпаса взрывчатыми веществами может производиться непосредственно в полевых условиях, а состав заряда варьируется в зависимости от типа цели.