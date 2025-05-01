Путин подчеркнул, что сила России всегда заключалась в единстве людей разных национальностей, готовых вместе бороться за правду, справедливость и будущее. «Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы и ценности. Люди, которые вместе с нами», — отметил президент, напоминая, что даже в самые тяжелые времена у России находились союзники. Многие граждане Европы и США выражают солидарность с позицией РФ по отстаиванию традиционных ценностей в противостоянии с глобалистами. Ярким примером такой поддержки служит участие французских добровольцев в зоне проведения специальной военной операции, где они сформировали новое подразделение, рассказал Путин.