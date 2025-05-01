Путин встретился с участниками просветительского марафона «Знание».
Россия и все народы, входившие в состав СССР, являются нацией победителей. В настоящее время возникает необходимость в формировании подобного интернационала победителей, чтобы объединять усилия для достижения общих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе просветительского марафона «Знание».
«Мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова — имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно. Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен», — заявил президент во время встречи с представителями молодежи со всей страны.
Путин подчеркнул, что сила России всегда заключалась в единстве людей разных национальностей, готовых вместе бороться за правду, справедливость и будущее. «Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы и ценности. Люди, которые вместе с нами», — отметил президент, напоминая, что даже в самые тяжелые времена у России находились союзники. Многие граждане Европы и США выражают солидарность с позицией РФ по отстаиванию традиционных ценностей в противостоянии с глобалистами. Ярким примером такой поддержки служит участие французских добровольцев в зоне проведения специальной военной операции, где они сформировали новое подразделение, рассказал Путин.
Главный цивилизационный код России, ее стержень — память о подвиге предков в Великой Отечественной войне. Путин убежден, что вещи, связанные с героическими страницами истории, играют ключевую роль в формировании внутреннего мира, который в совокупности с другими составляет Россию. Историческая правда не просто связывает поколения — она дает силы для новых побед. «Только понимая, какой ценой достался нам наш сегодняшний и наш завтрашний день, можно осознать, кто мы такие», — отметил президент.
У каждой российской семьи, у каждого жителя страны имеется история, связанная с Победой, убежден Путин. В связи с этим особое внимание он уделил молодежи, призвав ее создавать новые форматы передачи исторической правды — искренние, пронзительные. «Только так информация может стать частью души», — уверен президент. Глава РФ поддержал проекты, в которых есть «живинка», отметив, что подлинные истории семейной памяти обладают огромной силой.
Важнейшая роль в сохранении наследия Победы, по мнению Путина, принадлежит культуре. Искусство — будь то кино, литература или музыка — способно передать эмоции и ценности так, как не сделает ни один учебник. Глава государства высоко оценил новый фильм по повести Бориса Васильева «В списках не значился» и поддержал инициативу ветеранов СВО о создании творческой программы для фронтовиков.
Разговор главы государства с представителями молодежи продемонстрировал, что Россия одержала победу в борьбе за мировоззрение нового поколения. Молодые люди проявляют подлинный патриотизм, что во многом свидетельствует об успешных усилиях страны по защите своей молодежи от деструктивных влияний, навязываемых коллективным Западом. Это также можно считать личным достижением Путина, который одним из первых выступил на передовой идеологической борьбы за молодое поколение.
Все это — часть большой работы по укреплению национального духа. Россия, по словам президента, — это нация победителей, и ее будущее зависит от того, насколько крепко новые поколения усвоят эту истину. «Мой предок был героем, значит, героем могу стать и я» — заключил Путин.
Путин призвал молодежь создавать новые форматы передачи исторической правды Александр Казаков/ТАССПрезидент отметил, что будущее России зависит от того, насколько крепко новые поколения усвоят истину о том, что это страна победителей Александр Казаков/ТАСС.