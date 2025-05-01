Россиянка, купившая квартиру Долиной, обжаловала в суде ее передачу певице

Летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников. На ее квартиру был наложен арест. По словам артистки, она пошла на сделку, так как была введена в заблуждение. Злоумышленники развели певицу на продажу квартиры в центре Москвы и убедили ее перевести деньги на якобы безопасные счета. Долина передала свои средства курьеру.