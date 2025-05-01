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Россиянка, купившая квартиру Долиной, обжаловала в суде ее передачу певице

В хамовнический суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о признании незаконной сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в материалах суда.

Долиной удалось вернуть права на квартиру, проданную под давлением мошенников.

В хамовнический суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о признании незаконной сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в материалах суда.

Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры Долиной, приводит РИА Новости материалы дела. Ранее суд удовлетворил иск артистки к Лурье и прекратил ее право собственности на спорное имущество прекращено, признав его за Долиной. В удовлетворении требований Лурье о выселении певицы отказано.

Летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников. На ее квартиру был наложен арест. По словам артистки, она пошла на сделку, так как была введена в заблуждение. Злоумышленники развели певицу на продажу квартиры в центре Москвы и убедили ее перевести деньги на якобы безопасные счета. Долина передала свои средства курьеру.