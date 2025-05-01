В России предложили ежеквартально индексировать зарплату: в чем идея

В России предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. Соответствующий документ депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили в правительство РФ.
«Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции», — сказано в пояснительной записке.
Как сообщает РИА Новости, ознакомившись с законопроектом, а также поговорив с Мироновым, в настоящее время в Трудовом кодексе РФ существует норма об индексации заработной платы из-за роста цен на товары и услуги. Однако пока она носит лишь рекомендательный характер.
По словам политика, в реальности же данная индексация проходит только в бюджетной форме, а ее размер и вовсе не отвечает уровню инфляции.
«Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат», — подчеркнул спикер.
Миронов напомнил, что реальные доходы граждан РФ падают второй год подряд, а номинальный рост заработных плат в большинстве секторов экономики и вовсе отстает от роста цен.
«В этой связи мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период», — заявил политик.
По мнению депутата, подобное нововведение позволит повысить доходы россиян, поддержит покупательский спрос, а также поможет стабилизировать социально-экономическую ситуацию в нашей стране.
Как KP.RU писал ранее, в ГД рассматривают инициативу повышения минимального размера оплаты труда. К тому же, в России могут установить нижнюю планку стоимости часа работы. Согласно нововведению, минимальный уровень почасовой оплаты при неполном рабочем дне может составить 300 рублей в час. Уровень МРОТ планируется поднять до 34 тысяч рублей.