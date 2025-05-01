В России предложили ежеквартально индексировать зарплату: в чем идея

Как сообщает РИА Новости, ознакомившись с законопроектом, а также поговорив с Мироновым, в настоящее время в Трудовом кодексе РФ существует норма об индексации заработной платы из-за роста цен на товары и услуги. Однако пока она носит лишь рекомендательный характер.