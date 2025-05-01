На севере Челябинска завершается ремонт очистных сооружений

К концу подходят первый и четвёртый этапы реконструкции, подразумевающие ремонт и обустройство сооружений для механической очистки воды и обезвоживания осадков. Эти работы считают ключевыми для налаживания экологической обстановки в Челябинске. На сегодняшний день они завершены на 90%, что подтверждают и данные властей города, и местные жители со специалистами. Рядом с предприятием уже стало дышать посвободнее. К сентябрю власти планируют полностью избавиться от неприятного запаха.
По словам мэра Челябинска Алексея Лошкина, ранее предприятие постоянно штрафовали уполномоченные организации из-за слишком грязной воды. Теперь, благодаря обновлённому оборудованию и проведённой реконструкции, во-первых, санкций больше не будет, во-вторых, многократно снизится ущерб, наносимый природе Южного Урала и непосредственно реке Миасс.
В новом цехе, где происходит очистка сточных вод, всё почти готово к работе. Специалистам осталось лишь провести врезку в городские коллекторы. Ориентировочно, новый механизм по вылову мусора из воды заработает во второй половине мая. Старые объекты, на протяжении полувека занимавшиеся сбором отходов, планируют прикрыть в августе.
В цехе обезвоживания осадка пока продолжаются пусконаладочные работы. Запустят объект в конце лета, что позволит значительно повысить качество воды, причём до уровня, при котором в ней можно будет организовать рыбное хозяйство.
«Это действительно большая, я бы даже сказал революционная, программа по модернизации коммунальной инфраструктуры не только Челябинска, но и всей области», — цитирует слова вице-губернатора Андрея Фалейчика «Южноуральская панорама».
Александр Возницкий, генеральный подрядчик проекта и заместитель директора фирмы «РОТЕК», раскрыл, как на предприятии происходит производственный процесс. Сначала сточные воды поступают в цех механической очистки. Там из них вылавливается крупный мусор. Затем стоки плывут в отстойники, а оттуда — в цех обработки осадка. Вода очищается от остатков отходов. Осадок сгущают, то есть обезвоживают, после чего вывозят на специально оборудованный полигон и утилизируют.
Стоит отметить, что на предприятии активно налаживается автоматизация. Всё меньше задач теперь зависит от человека. Работу важного инфраструктурного объекта Челябинска берут в свои руки машины. Но и без людей, конечно, никуда. Правда человеческий фактор в скором времени ограничится только оператором, на плечи которого ляжет наблюдение за деятельностью объекта, отслеживание поломок. Поможет в этом также автоматика — сенсоры фиксируют малейшие изменения в работе аппаратов и выводят информацию на монитор.