На севере Челябинска завершается ремонт очистных сооружений

Стоит отметить, что на предприятии активно налаживается автоматизация. Всё меньше задач теперь зависит от человека. Работу важного инфраструктурного объекта Челябинска берут в свои руки машины. Но и без людей, конечно, никуда. Правда человеческий фактор в скором времени ограничится только оператором, на плечи которого ляжет наблюдение за деятельностью объекта, отслеживание поломок. Поможет в этом также автоматика — сенсоры фиксируют малейшие изменения в работе аппаратов и выводят информацию на монитор.