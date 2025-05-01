В Ростове фонтан 1936 года «Атланты» сделали светомузыкальным

Фонтан «Атланты», созданный в 1936 году по проекту выдающегося скульптора Евгения Вучетича, пережил уже три реставрации. Первая потребовалась после военных разрушений в 1950-х, вторая — к 250-летию города в 1999 году, а нынешняя обошлась бюджету в 412 миллионов рублей. На эти средства строители полностью заменили чашу, установили 600 светодиодных прожекторов, модернизировали систему фильтрации и добавили химическую очистку воды. Но главное — теперь «Атланты» стали светомузыкальными: вечером струи танцуют под более чем 100 мелодий, а каскады подсвечиваются, как водопады.