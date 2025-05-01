В Ростове фонтан 1936 года «Атланты» сделали светомузыкальным

— Это не просто реконструкция — это возвращение городу его культурного достояния. «Атланты» снова стали жемчужиной Ростова, как и задумывалось почти 90 лет назад, — подчеркнул историческую значимость события мэр Александр Скрябин.
Фонтан «Атланты», созданный в 1936 году по проекту выдающегося скульптора Евгения Вучетича, пережил уже три реставрации. Первая потребовалась после военных разрушений в 1950-х, вторая — к 250-летию города в 1999 году, а нынешняя обошлась бюджету в 412 миллионов рублей. На эти средства строители полностью заменили чашу, установили 600 светодиодных прожекторов, модернизировали систему фильтрации и добавили химическую очистку воды. Но главное — теперь «Атланты» стали светомузыкальными: вечером струи танцуют под более чем 100 мелодий, а каскады подсвечиваются, как водопады.
Для Ростова, где летние температуры нередко превышают +30 градусов, фонтаны — не просто украшение, а спасение от зноя. Всего в городе их более 50, включая «Лира» на Пушкинской, «Девушка с виноградом» на Буденновском и «Ротонда» в парке 1 Мая. Однако «Атланты» остаются самым монументальным — их фигуры, пережившие войну и десятилетия забвения, снова держат небо над обновленной Театральной площадью.
— Такие объекты — лицо города, — отметил Скрябин. — И мы продолжим восстанавливать их для будущих поколений.
После торжественного запуска вечером 30 апреля фонтан уже собрал сотни горожан — многие пришли с детьми, чтобы показать им обновленный символ донской столицы.