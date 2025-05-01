Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета с 30 мая

С 30 мая в России вступает в силу ограничение на разовые денежные переводы — не более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации клиента. Это правило касается переводов без открытия банковского счета, а также операций через электронные кошельки, где не пройдена полная проверка личности. Об этом сообщил профессор Президентской академии Алексей Войлуков.
Закон, принятый в мае 2024 года, направлен на снижение рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Он вводит предельную сумму перевода для клиентов, прошедших только упрощенную идентификацию, когда банк получает от физлица лишь паспортные данные. Ранее сумма таких переводов ничем не ограничивалась.
По словам Войлукова, нововведение не затрагивает клиентов, совершающих переводы со счетов в банке. Ограничения распространяются исключительно на операции без открытия счета и на переводы с анонимных кошельков.
Эксперт отметил, что если пользователю потребуется перевести сумму свыше лимита, он сможет это сделать после прохождения полной идентификации — процесс займет больше времени, но не ограничивает саму возможность перевода, передает РИА Новости.
Верховный суд России в середине апреля вынес решение, согласно которому поступившие на банковский счет клиента денежные средства не подлежат списанию и не могут быть признаны ошибочно зачисленными.