Россиян предупредили о лимите на разовые переводы без открытия счета с 30 мая

С 30 мая в России вступает в силу ограничение на разовые денежные переводы не более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации клиента. Это правило касается переводов без открытия банковского счета, а также операций через электронные кошельки, где не пройдена полная проверка личности. Об этом сообщил профессор Президентской академии Алексей Войлуков.