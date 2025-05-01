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В Волгоградской области майские праздники начнутся с тепла до +23 градусов

В регионе прогнозируют существенные перепады температуры.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: ИД «Волгоградская правда»

Первый день мая в Волгоградской области пройдет с небольшими дождями в отдельных районах. Порывы южного ветра составят 7−12 м/с, сообщили в региональном ЦГМС.

Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов. В ночь на пятницу температура опустится до +3 градусов. В середине 2 мая воздух вновь прогреется до +15…+20 градусов.

В Волгограде 1 мая осадков не ожидается. Юго-западный ветер усилится до 7−12 м/с. В первый день длинных праздников в городе-герое потеплеет до +20…+22 градусов. В темное время суток прогнозируют +11…+13 градусов.