В Волгоградской области майские праздники начнутся с тепла до +23 градусов

Первый день мая в Волгоградской области пройдет с небольшими дождями в отдельных районах. Порывы южного ветра составят 7−12 м/с, сообщили в региональном ЦГМС.
Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов. В ночь на пятницу температура опустится до +3 градусов. В середине 2 мая воздух вновь прогреется до +15…+20 градусов.
В Волгограде 1 мая осадков не ожидается. Юго-западный ветер усилится до 7−12 м/с. В первый день длинных праздников в городе-герое потеплеет до +20…+22 градусов. В темное время суток прогнозируют +11…+13 градусов.