Две тысячи исков: Продюсер «Синего трактора» развернул битву за авторские права

Первую победу он одержал в сентябре 2020 года, когда арбитражный суд Пензенской области обязал предпринимателя, торговавшего игрушками, выплатить 15 тысяч рублей за незаконное использование трёх товарных знаков и ещё 5 тысяч рублей за нарушение прав на художественный образ Синего трактора. С начала 2025 года Днепровский усилил борьбу, направив свыше 60 новых исков к нарушителям.