Гандбольная «Лада» проиграла «Черноморочке», но вышла в полуфинал Суперлиги

После перерыва «Черноморочка» продолжала владеть инициативой. Ближе к концу команда из Новороссийска оторвалась на +7. Но «Лада» отпускать оппоненток не собиралась. Меньше чем за 3 минуты отставала всего на четыре мяча. Финальный же счет — 23:29.