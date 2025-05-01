Гандбольная «Лада» проиграла «Черноморочке», но вышла в полуфинал Суперлиги

30 апреля тольяттинский клуб уступил с разницей в шесть мячей в Новороссийске — 23:29 (12+). Однако оказался сильнее по сумме двух встреч.
Стартовый отрезок остался за хозяйками площадки. Но гости из 63-го региона пытались сдержать атаку соперниц. К 18-й минуте встречи отставали от южанок всего на два очка — 8:10. В итоге первая половина закончилась со счетом 12:13.
После перерыва «Черноморочка» продолжала владеть инициативой. Ближе к концу команда из Новороссийска оторвалась на +7. Но «Лада» отпускать оппоненток не собиралась. Меньше чем за 3 минуты отставала всего на четыре мяча. Финальный же счет — 23:29.
Такой результат устроил тольяттинский коллектив. Первая встреча закончилась в их пользу — 30:23 (12+). По сумме двух игр пробились в полуфинал. Сразятся с ЦСКА. 5 мая — дома, 11-го числа — в Москве.
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