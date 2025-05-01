ВВС Болгарии: у первого принятого из США самолета F-16 возникли техпроблемы

У первого поставленного Болгарии из США самолета F-16 Block 70 возникли технические проблемы. Об этом сообщается на сайте болгарского Минобороны.
«После приземления F-16 было обнаружено отклонение в работе одной из систем, что не означает, что самолет неисправен. Пока самолет принимается по технической части, данное отклонение включат в стандарты, чтобы на более позднем этапе летная приемка самолета могла быть проведена в штатном режиме», — приводятся слова командующего ВВС Болгарии генерал-майора Николая Русева.
Отмечается, что пока американские самолеты полноценно не поступили на вооружение болгарских ВВС — необходимы техническая и летная приемки.
К слову, на днях сообщалось, что Госдеп США отменил финансирование проектов, посвященных иностранной помощи, на общую сумму 215 миллионов долларов. Это коснулось и грантов на программы Штатов в Болгарии.