ВВС Болгарии: у первого принятого из США самолета F-16 возникли техпроблемы

«После приземления F-16 было обнаружено отклонение в работе одной из систем, что не означает, что самолет неисправен. Пока самолет принимается по технической части, данное отклонение включат в стандарты, чтобы на более позднем этапе летная приемка самолета могла быть проведена в штатном режиме», — приводятся слова командующего ВВС Болгарии генерал-майора Николая Русева.