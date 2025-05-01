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Пермяки ринулись бронировать гриль-домики на майские праздники из-за дождей

Трафик на сайты с местами отдыха вырос на 41%.

Источник: Аргументы и факты

Пермяки ринулись бронировать гриль-домики на майские праздники из-за дождливой погоды в краевой столице, сообщают аналитики «МегаФона».

Так, трафик на сайты, где можно арендовать места для отдыха — мангальные зоны и домики — во второй половине апреля 2025 года вырос на 41%. Как показывает аналитика, жители Перми стали заранее планировать досуг на майские праздники — за две недели до Первомая.

Самым востребованным стал отдых у воды — пермяки активно бронируют зоны на берегу Камы. При этом спрос на гриль-домики в краевой столице есть и у жителей соседней Свердловской области, а также туристов из Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Если выбор падает на беседки, то отдыхающие отдают предпочтение закрытым вариантам, чтобы была возможность сделать шашлыки даже во время дождя.

«Активнее всего бронировали беседки и мангальные зоны во вторник и среду — в эти дни трафик вырос более чем на 60% в сравнении со среднедневными показателями», — уточняют аналитики.