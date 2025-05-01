Минэкономразвития: Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6 процента, а с июля 2026 года — еще на 9,3 процента. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2025−2028 годы, подготовленного Минэкономразвития.
Кроме того, в 2027 году тарифы снова проиндексируют — их рост составит 6,9 процента.
С июля 2028 года ожидается очередное повышение тарифов на электроэнергию — на 4,9 процента.
Как уточняется, предыдущий прогноз, сделанный осенью 2024 года, пересмотрели с учетом ускорения инфляции и повышения темпов индексации оптовых цен на газ, передает ТАСС.
Инфляция — невидимый враг сбережений. Об этом обычно не задумываются, поскольку рост цен происходит медленно. Мелочи не бросаются сразу в глаза, а в течение года суммируются и значительно увеличивают расходы, сообщила финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.
В ЦБ РФ сообщили, что для достижения целевого уровня инфляции в четыре процента в России потребуется длительный период строгой денежно-кредитной политики. Это значит, что ключевая ставка может быть повышена.