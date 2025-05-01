Минэкономразвития: Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6 процента, а с июля 2026 года еще на 9,3 процента. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2025 2028 годы, подготовленного Минэкономразвития.