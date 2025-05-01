Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение в посредничестве взятке

«Четырнадцатого апреля Копайгородской Янине Николаевне предъявлено обвинение в совершении преступлений: часть 4 статьи 160 УК РФ, три эпизода часть 4 статьи 291.1 УК РФ и два эпизода по части 2 статьи 309 УК РФ», — сказала следователь, передаёт РИА «Новости».
Московский городской суд оставил в силе решение о домашнем аресте Копайгородской, отклонив апелляции её адвокатов.
Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере. В ноябре задержали его супругу.