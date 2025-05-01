Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение в посредничестве взятке

Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере. В ноябре задержали его супругу.