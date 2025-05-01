В Светлогорске к грядущему летнему сезону намерены оборудовать новый пляж

«Пляжи будут те же, что и в прошлом году: Приморье, Донское, Отрадное, — напомнил Бондаренко. — В Светлогорске, помимо того пляжа, который находится слева от канатной дороги, мы добавим ещё один пляж, который будет находиться на спуске с улицы Балтийской. Там сейчас после проведения берегоукрепительных работ появилось достаточное количество песка. Дополнительно мы его не намывали и не насыпали».