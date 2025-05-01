В Иркутске отреставрированную военную технику вернули к Дому офицеров

После масштабных восстановительных работ на площадке у иркутского Дома офицеров вновь установили военную технику. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Реставрационные работы проводились на двух площадках. В военно-историческом музее Александра Расторгуева восстановили БТР-70 и БМП-1, а в войсковой части 86753 привели в порядок гаубицу М-30, миномет ПМ-38 и систему залпового огня «Град-1».
Каждый экспонат прошел комплексное восстановление. А именно пескоструйную обработку металлических поверхностей, нанесение защитной грунтовки и многослойное окрашивание. Параллельно была благоустроена выставочная площадка у Дома офицеров.
— Работы по реставрации военной техники возле Дома офицеров подходят к концу — экспонаты возвращены на место. Это важный этап в реализации инициативы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
К 8 мая курсанты военно-учебного центра ИГУ завершат реставрацию пусковой установки ЗРК С-75 и танка Т-62 к 8 мая. Кстати, капитальный ремонт самого Дома офицеров продолжается и должен быть завершен в декабре 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Знамя Победы вновь поднято над зданием правительства Приангарья.