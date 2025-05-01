В Иркутске отреставрированную военную технику вернули к Дому офицеров

Реставрационные работы проводились на двух площадках. В военно-историческом музее Александра Расторгуева восстановили БТР-70 и БМП-1, а в войсковой части 86753 привели в порядок гаубицу М-30, миномет ПМ-38 и систему залпового огня «Град-1».