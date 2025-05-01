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Из-за ремонта моста сплав по Вильве и Вижаю стал чрезвычайно опасным

Об этом предупредил глава Чусового Сергей Белов.

Источник: Без источника

Традиционно в майские праздники начинается сезон сплавов по рекам Прикамья.

Глава Чусового Сергей Белов предупредил всех, кто собирается сплавляться по Вильве и Вижаю.

— Нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как на данном участке ведутся дорожные работы по укреплению временного моста. Уровень воды и конструктивные особенности не позволяют проплыть под ним ни лодкам, ни катамаранам, — сообщил Сергей Белов. — Если вы находитесь на данном маршруте, вам необходимо немедленно прекратить маршрут движения после слияния реки Вижай и Вильвы.

Глава Чусового показал, где надо прекращать сплав.

Опасность моста подтвердили и опытные сплавщики.

— На берегу арматура, чалиться более-менее безопасно можно разве что немедленно за устьем Вижая. Иначе реально могут быть трупы, — написал на своей странице Андрей Затонский. — Если в такое подтащит — никаких шансов.