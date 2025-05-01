Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице

В Хамовническом суде Москвы зарегистрировали жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом свидетельствуют материалы дела.
Жалобу подала Полина Лурье — ответчица, ранее купившая квартиру у певицы. Поводом стал вердикт суда от марта 2025 года, которым был удовлетворен иск Долиной: суд признал сделку по отчуждению жилья незаконной и аннулировал право собственности Лурье, передав квартиру обратно артистке.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск Лурье были объединены и рассматривались совместно.
Слушания проходили в закрытом режиме на протяжении полугода. Представители обеих сторон не комментировали процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении, передает РИА Новости.
Летом 2024 года пятеро неизвестных пытались попасть в квартиру Долиной в московских Хамовниках. Незваные гости заявили, что теперь жилище принадлежит им, и потребовали впустить их внутрь. Выяснилось, что два месяца назад артистка якобы сама продала квартиру площадью 240 квадратных метров.