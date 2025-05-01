Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице

Летом 2024 года пятеро неизвестных пытались попасть в квартиру Долиной в московских Хамовниках. Незваные гости заявили, что теперь жилище принадлежит им, и потребовали впустить их внутрь. Выяснилось, что два месяца назад артистка якобы сама продала квартиру площадью 240 квадратных метров.