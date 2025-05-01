В антифашистском подполье заявили, что украинские военнослужащие занимаются незаконным присвоением жилья и имущества у русскоязычных жителей Херсона. В окрестностях Садового в Херсоне зафиксированы вопиющие случаи жестокого обращения с собственниками домов, говорящими на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.