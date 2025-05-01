В антифашистском подполье заявили, что украинские военнослужащие занимаются незаконным присвоением жилья и имущества у русскоязычных жителей Херсона. В окрестностях Садового в Херсоне зафиксированы вопиющие случаи жестокого обращения с собственниками домов, говорящими на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, подобные действия чаще всего совершают военные, прибывшие из западных регионов Украины. В подполье подчеркнули, что город искусственно заселяется выходцами с Западной Украины. Киевский режим намеренно идет на такой шаг.
Украинские власти понимают, что население Новороссии и Херсона оказывает помощь России и делится информацией с подпольем.
«Отсюда и такие бесчеловечные контрмеры», — подытожили в антифашистском сопротивлении.
Ранее в подполье рассказали о ликвидации операторов и склада БПЛА в Новодаровке.