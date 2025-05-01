В Ростове 1 мая ожидается до +23 градусов

В четверг, 1 мая, утро в донской столице начнется с солнечной погоды, а столбики термометров покажут до +13 градусов. В дневное время небо затянется облаками. Температура воздуха составит до +23 градусов, поэтому ростовчане могут смело выходить на неспешные прогулки по городу. Осадков не предвидится. Вечером в Ростове станет прохладнее, температура воздуха опустится до отметки в +14 градусов.