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Власти Крыма поздравили жителей республики с Праздником Весны и Труда

Первомай является праздником с давними и богатыми традициями. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, в его основе лежат идеалы социальной справедливости, глубокое уважение к созидательному труду, к людям труда.

Источник: Telegram-канал Сергея Аксёнова

В своем поздравлении глава региона отметил, что эти идеалы остаются основой развития нашей страны, они не зависят от политической конъюнктуры.

Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, кто добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение нашей страны вперед, к новым победам.

В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что Первомай объединяет нас и напоминает о высоком значении созидательного труда на благо республики и страны.

«Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес наших военнослужащих, которые своим каждодневным трудом приближают нашу общую Победу в СВО, обеспечивают устойчивый, надежный мир на нашей земле», — отметил глава парламента.