Власти Крыма поздравили жителей республики с Праздником Весны и Труда

В своем поздравлении глава региона отметил, что эти идеалы остаются основой развития нашей страны, они не зависят от политической конъюнктуры.
Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие Крыма и России, кто добросовестно делает свое дело и обеспечивает движение нашей страны вперед, к новым победам.
В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что Первомай объединяет нас и напоминает о высоком значении созидательного труда на благо республики и страны.
«Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес наших военнослужащих, которые своим каждодневным трудом приближают нашу общую Победу в СВО, обеспечивают устойчивый, надежный мир на нашей земле», — отметил глава парламента.