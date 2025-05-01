Боль «пряталась» в другом органе: как маскируются болезни сердца

Уже не первый год врачи говорят о том, что болезни сердца «молодеют». Все чаще проблемы с этим органом встречаются не только у пожилых, но и у молодых людей. При этом зачастую пациенты даже не догадываются о том, что у них проблемы с сердцем. Некоторые болезни могут маскироваться под боль в совершенно других органах, например в желудке. Но потом в один день человек может внезапно перенести инфаркт. Как распознать болезни сердца на ранних сроках, не доводя их до критического состояния, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.