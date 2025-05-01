Какая погода ждёт нижегородцев на майские в 2025 году

Большинство нижегородцев запаслось на майские праздники вёдрами шашлыка и с нетерпением дожидается хороших деньков. Однако синоптики прогнозируют в Центральной России неласковый и капризный май. Чего же ждать от погоды — разбирался nn.aif.ru.
Доверьтесь ощущениям
Первые майские праздники в Нижегородской области, как и по всей Центральной России, не примут в тёплые объятия отдыхающих.
Температурный фон будет колебаться от + 6 до + 16 днём. Солнца тоже ждать не приходится, а вот туч и дождей — вполне. Самым холодным днём прогнозируется 2 мая: + 6 днём, до + 2 ночью. Ранее в этот день даже обещали снег, но, скорее всего, ближе к дате прогноз стал более точным.
Однако синоптики предупреждают нижегородцев: лучше особо не ориентироваться на прямой прогноз, а больше полагаться на свои ощущения. Из-за влажности и ветров по ощущениям в первые майские праздники будет максимум на + 11 градусов.
Вторые майские праздники тепла нижегородцам добавят. За окном в среднем установятся вполне комфортные + 16 градусов. В субботу, 10 мая, температура воздуха прогреется до + 18 градусов.
Ожидается, что во вторые майские праздники солнце то будет выглядывать из-за туч, то скрываться за ними. В День Победы, 9 мая, в Нижнем Новгороде традиционно обещают пасмурную погоду и небольшой дождь.
Обманчивое тепло
Верить или нет прогнозам синоптиков — дело каждого. Однако их расчёты на апрель в Нижегородской области практически сбылись. Нас ожидали настоящие температурные качели: от + 16 днём 4 апреля, до — 1 ночью 9 апреля. В этот день ещё и снег сильный пошёл.
С 15 апреля в регионе установилось аномальное тепло. 20 апреля в Нижнем Новгороде был даже побит температурный рекорд 52-летней давности: в 1973 году за окном было + 22,5 градусов, в 2025 году по-июльски тепло — до +25,5 градусов.
Нижегородцы радостно облачились в шорты и майки. В социальных сетях многие писали: в квартирах слишком жарко. Не пришло ли время отключить батареи? В соседней Ярославской области так и сделали.
Но не тут-то было. 27 апреля нас снова ждали + 3 градуса даже днём. Очевидно, нижегородские власти были более внимательными к прогнозам синоптиков. Из-за вернувшихся холодов ярославским чиновникам пришлось экстренно отдавать приказ включить теплоснабжение в многоквартирных домах и социальных учреждениях региона.