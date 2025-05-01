Какая погода ждёт нижегородцев на майские в 2025 году

Температурный фон будет колебаться от + 6 до + 16 днём. Солнца тоже ждать не приходится, а вот туч и дождей — вполне. Самым холодным днём прогнозируется 2 мая: + 6 днём, до + 2 ночью. Ранее в этот день даже обещали снег, но, скорее всего, ближе к дате прогноз стал более точным.