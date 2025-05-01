Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил жителей столицы с Днем Весны и Труда. Он отметил, что это праздник дружбы и справедливости, который дорог всем поколениям москвичей.
«В этот день мы чествуем людей труда. Строим планы и начинаем новые дела, из которых складывается благополучие наших семей, нашего города и нашей страны. Пусть в 2025 году праздник подарит всем нам чувство локтя и отличное настроение», — написал Мэр Москвы.
Сергей Собянин пожелал горожанам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов.