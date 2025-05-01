График движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая

С 1 по 4 мая существенно изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и пригородных станциях Нижегородского направления. Это связано с капитальным ремонтом на центральном участке, обновлением платформы Железнодорожная, а также обустройством транспортной инфраструктуры у станции Мещерская. Все работы пройдут в выходные дни.
На Калужском направлении поезда проследуют по маршруту Апрелевка — Переделкино и в обратном направлении с остановками Апрелевка, Победа, Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Лесной Городок, Внуково, Мичуринец, Переделкино.
Для поездок в центр пассажиры смогут пользоваться поездами до Киевского вокзала, которые будут курсировать каждые 20−30 минут с остановками Апрелевка, Переделкино, Очаково (1 и 2 мая) и Аминьевская.
Кроме того, с 1 по 4 мая составы не будут останавливаться на станциях Солнечная (в сторону центра), Мещерская и Матвеевская, а 3 и 4 мая — на платформе Очаково. Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом.
На участке от станции Поклонная до Площади Трех Вокзалов интервалы поездов увеличат до одного часа, а сквозное движение ограничат. Составы в обе стороны будут следовать по одному пути: 1 и 2 мая — по пути на платформу Железнодорожная, а 3 и 4 мая — на станцию Апрелевка.
На Нижегородском направлении поезда в сторону Апрелевки проследуют укороченными маршрутами от и до станций Нижегородская, Курская и Площадь Трех Вокзалов. Для поездок до платформ Калужского направления пассажирам рекомендуют доехать до Площади Трех Вокзалов, перейти на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии метро и добраться до «Киевской», откуда отправляются пригородные поезда Калужского направления.
Кроме того, можно добраться до платформы Нижегородская, перейти на станцию «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро и доехать до Аминьевской, где есть пересадка на поезда в сторону Апрелевки.
На участке от станции Железнодорожная до Площади Трех Вокзалов интервалы движения увеличат до 15 минут. Возможны и перерывы длительностью до 40 минут.
На платформе Железнодорожная также изменены пути отправления. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию на станционных табло перед выходом на посадку.
Проезд на поездах дальнего пригорода в зоне МЦД-4 оплачивается по тарифу Московских центральных диаметров.
Горожанам и гостям столицы рекомендуют планировать поездки заранее. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.