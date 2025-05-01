График движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая

На участке от станции Поклонная до Площади Трех Вокзалов интервалы поездов увеличат до одного часа, а сквозное движение ограничат. Составы в обе стороны будут следовать по одному пути: 1 и 2 мая — по пути на платформу Железнодорожная, а 3 и 4 мая — на станцию Апрелевка.